Dutzende Abgeordnete aus Texas machen es ihrer Partei medienwirksam vor, wie man sich gegen Donald Trump wehrt.

Und sie wehren sich doch. Endlich! In den zurückliegenden Monaten sah es mitunter ja so aus, als sei die Demokratische Partei der USA kollektiv eingenickt, als habe sie sich damit abgefunden, dass gegen Donald Trump und seine Bande ohnehin nichts mehr auszurichten ist. Und nun, zu Beginn des Sommerlochs, geschieht plötzlich etwas Erfrischendes: Demokraten sind auf den Barrikaden. Mehr als 50 texanische Abgeordnete der Partei haben ihren Bundesstaat auf unbestimmte Zeit verlassen, um damit eine Abstimmung über die Neuordnung der Wahlbezirke zu verhindern, die Trumps Republikaner schamlos bevorteilen würde. Aus ihrem Exil in Chicago, New York und Boston rufen die Demokraten den Republikanern zu: Ihr wollt mit uns über Wahlbetrug streiten, „bring it on!“