Wäre es nach Donald Trump gegangen, dann hätte er mit Xi Jinping auf großer Bühne nur nette Worte gewechselt und schöne Geschäfte gemacht. Auch darf ihm der Kollege aus China gerne dabei helfen, die Straße von Hormus wieder zu öffnen – da kommt Trump bei seinem Feldzug gegen Iran bisher nicht voran. Also steigen die Preise an den Zapfsäulen, und der US-Präsident ist bei seinen Landsleuten vor den Zwischenwahlen im Herbst so unbeliebt wie nie.