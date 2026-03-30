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MeinungIran-KriegMit dem Einsatz von Bodentruppen könnten die USA den Fehler von Vietnam wiederholen

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Kommentar von Joachim Käppner

Lesezeit: 2 Min.

US-Marines bei einer Landungsübung auf der Insel Diego Garcia im Indischen Ozean: Werden sie demnächst in Iran eingesetzt?
US-Marines bei einer Landungsübung auf der Insel Diego Garcia im Indischen Ozean: Werden sie demnächst in Iran eingesetzt? Handout/Getty Images

Die Eliteeinheiten, die Donald Trump an den Golf schickt, bieten ihm manche militärischen Optionen – nur die wichtigste nicht.

In der Umgebung brachialer Anführer mangelt es selten an Maulhelden. So sagte der republikanische Senator Lindsey Graham nun: „Wir haben Iwojima geschafft, dies schaffen wir auch.“ Mit „dies“ meinte er die iranische Ölinsel Charg, die als mögliches Ziel von US-Landetruppen gilt. Eisig kommentierte der Kolumnist Nicholas Kristof in der New York Times: „Graham ließ unerwähnt, dass bei der Eroberung der japanischen Insel 26 000 Amerikaner getötet oder verwundet wurden.“ So hoch kann der Preis des Krieges sein: Um Iwojima tobte 1945 eine der Entscheidungsschlachten des Zweiten Weltkrieges.

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