In der Umgebung brachialer Anführer mangelt es selten an Maulhelden. So sagte der republikanische Senator Lindsey Graham nun: „Wir haben Iwojima geschafft, dies schaffen wir auch.“ Mit „dies“ meinte er die iranische Ölinsel Charg, die als mögliches Ziel von US-Landetruppen gilt. Eisig kommentierte der Kolumnist Nicholas Kristof in der New York Times: „Graham ließ unerwähnt, dass bei der Eroberung der japanischen Insel 26 000 Amerikaner getötet oder verwundet wurden.“ So hoch kann der Preis des Krieges sein: Um Iwojima tobte 1945 eine der Entscheidungsschlachten des Zweiten Weltkrieges.
MeinungIran-KriegMit dem Einsatz von Bodentruppen könnten die USA den Fehler von Vietnam wiederholen
Kommentar von Joachim Käppner
Lesezeit: 2 Min.
Die Eliteeinheiten, die Donald Trump an den Golf schickt, bieten ihm manche militärischen Optionen – nur die wichtigste nicht.
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