Wie will der Präsident im Herbst nur gegen Donald Trump gewinnen? Sein Auftritt gehörte zu den schlechtesten in der Geschichte amerikanischer TV-Debatten.

Kommentar von Boris Herrmann

Die Frage ist nicht, wer dieses TV-Duell verloren hat. Die Frage ist allenfalls, wann Joe Biden dieses Duell verloren hat. War es nach gut 15 Minuten, als er sich mit seinen Gedanken irgendwo zwischen seinen Satzbausteinen zum Thema Migration verirrte? War es schon nach knapp 13 Minuten, als er für einen Moment, der wie eine Ewigkeit wirkte, nach einem Wort aus dem Bereich der Gesundheitspolitik suchte? Oder war es vielleicht doch schon nach fünf Sekunden, als er sich in seine erste Antwort dieses Abends hineinräusperte, um dann mit einem dünnen, kratzigen Stimmchen seinen Kontrahenten Donald Trump anzugreifen? Man muss es leider so sagen: In der Verfassung, in der sich Biden präsentierte, war das vom verkorksten Anfang bis zum bitteren Ende ein absolut aussichtsloses Unterfangen.