Joe Biden gewinnt die Vorwahl in Michigan auf eine Weise, die die Zweifel an ihm befeuert. Fast jeden Tag erörtert irgendwer einen Plan B, ohne ihn.

Kommentar von Peter Burghardt

Es ist derzeit bestimmt nicht nur ein Vergnügen, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika zu sein. Die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten, der Streit um Waffen und Dollars dafür, der Konflikt mit China, das Gezerre um Migration und Staatshaushalt, die Drogenplage - all die Krisen wären wohl für jeden Bewohner des Weißen Hauses ein bisschen viel auf einmal. Aber Joe Biden ist 81, hat mehr als fünf Jahrzehnte Spitzenpolitik in den Knochen - und steckt nun auch noch mitten im fiesen Wahlkampf.