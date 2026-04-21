Lange herrschte erstaunliche Ruhe in Donald Trumps Kabinett. Ein Jahr lang sah es so aus, als gingen seine Ministerinnen und Minister ordnungsgemäß ihren Aufgaben nach, um die politischen Prioritäten der Maga-Agenda des Präsidenten abzuarbeiten. Die musste man nicht gutheißen, im Gegenteil. Aber immerhin schienen Profis am Werk zu sein, im Unterschied zu seiner ersten Amtszeit, in der das Personalkarussell sich ständig drehte.