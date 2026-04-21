Lange herrschte erstaunliche Ruhe in Donald Trumps Kabinett. Ein Jahr lang sah es so aus, als gingen seine Ministerinnen und Minister ordnungsgemäß ihren Aufgaben nach, um die politischen Prioritäten der Maga-Agenda des Präsidenten abzuarbeiten. Die musste man nicht gutheißen, im Gegenteil. Aber immerhin schienen Profis am Werk zu sein, im Unterschied zu seiner ersten Amtszeit, in der das Personalkarussell sich ständig drehte.
MeinungUSATrumps Gruselkabinett der Unprofessionellen
Kommentar von Reymer Klüver
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Nun verliert der US-Präsident mit Lori Chavez-DeRemer die dritte Ministerin seit Jahresbeginn. Das offenbart zwei Probleme seiner Regierung.
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USA:US-Arbeitsministerin tritt zurück
Lori Chavez-DeRemer hat ihr Amt niedergelegt. Grund dürften die laufenden Ermittlungen gegen sie sein: Der Ministerin wird Reisebetrug, Alkoholkonsum am Arbeitsplatz und eine unangemessene Beziehung zu einem Mitarbeiter vorgeworfen.
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