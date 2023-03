Dieses Kind hat den Amoklauf an der Covenant-Grundschule in Nashville überlebt. Wie es aber mit dem Erlebten weiterlebt, ist eine ganz andere Frage.

In nur drei Monaten sind in den USA fast 10 000 Menschen erschossen worden. Was dagegen zu tun ist, wissen alle.

Kommentar von Peter Burghardt

Normalerweise müsste Amerika kurz innehalten. Die beiden Kammern des Parlaments müssten zu Sondersitzungen zusammenkommen und parteiübergreifend beschließen, dass es so nicht weitergehen kann. Aber natürlich wird nichts dergleichen passieren nach dem Massaker an einer amerikanischen Schule, auch wenn das Shooting an der Covenant School in Nashville für ein paar Stunden die US-Nachrichten beherrscht hat.