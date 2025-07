Der US-Präsident installiert ein Abschiebegefängnis in den Sümpfen Floridas. Schon der Name dafür verrät, welch zynisches Vergnügen ihm das bereitet: Alligator Alcatraz.

Wenn es um Ausländer geht, die Donald Trump loswerden will, dann ist ihm und seinen Helfern offenbar inzwischen fast alles recht. Angeblich sehr gefährliche Immigranten wurden schon in einen Riesenknast für Terroristen nach El Salvador verfrachtet und in Container nach Dschibuti, jeweils ohne Anhörung. Vermummte Beamte nehmen irgendwie Verdächtige auch auf Parkplätzen oder Feldern fest, und nun erfreut sich der US-Präsident an einem neuen Abschiebegefängnis: „Alligator Alcatraz“.