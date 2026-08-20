Liberias Regierung hat sich wirklich alle Mühe gegeben, ihren schmutzigen Deal mit Donald Trump auf Hochglanz zu polieren. Von einer „Gelegenheit, die liberianische Gastfreundschaft zu präsentieren“, säuselt sie in einer Mitteilung. Ja, von einer „Geste rein humanitärer Natur“, die im Einklang stehe mit Liberias Geschichte als neuer Heimat für freigelassene Sklaven aus den USA, als Zufluchtsort für Verfolgte aus ganz Afrika. Der Name Liberia, das steht da wirklich, komme von „liber“, dem lateinischen Wort für frei.