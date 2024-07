Zweifel an einem Wahlsieg des Mannes wären nach dem Attentat ein Luxus, den sich Deutschland kaum erlauben kann. Was das für den Wehretat heißt, lehrt die Geschichte.

Kommentar von Daniel Brössler

Die Überlegungen, die in der Bundesregierung zu einer Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus angestellt worden sind, mussten innerhalb vergleichsweise kurzer Zeit eine rasende Karriere durchlaufen. Auf den Zweifel, ob es so weit kommen kann, folgte die Frage, ob es überhaupt möglich ist, sich auf eine zweite Amtszeit des Mannes vernünftig vorzubereiten. Spätestens seit dem Attentat auf Trump und den machtvollen Bildern seiner geballten Faust sind derartige Zweifel und Fragen ein Luxus, den sich Regierende weder in Berlin noch sonst irgendwo länger leisten können. Womöglich gibt es noch eine Chance, dass die Demokraten mit Joe Biden oder einer jüngeren Ersatzlösung die Wahl im November gewinnen. Der Realismus diktiert aber, sich auf Trump einzustellen – mit Folgen gerade für Deutschland, die immer noch gerne verdrängt werden.