Es muss der ehemalige Polizist in ihm sein, der Erinnerungen an Bruce Willis weckt, den wohl härtesten Cop-Darsteller der Vereinigten Staaten. Zwar nur beinahe kahlköpfig, dafür etwas fleischiger, mit dunklem Anzug und offenem weißem Hemd meldete sich Thomas D. Homan per Videoschalte bei Fox News zu Wort. Hinter sich eine dunkelbraune Schrankwand mit allerlei Trophäen. Pokale mit Weißkopfseeadlern und US-Flagge, ein Trump-Käppi, eine Polizisten-Statue.

Traditionell amerikanisch sieht also das Zuhause des Mannes aus, dem Donald Trump den Titel seines „Grenz-Zaren“ verliehen hat. Nicht ganz so traditionell amerikanisch ist dessen Aufgabe: Thomas Homan, genannt Tom, soll bis zu 20 Millionen Menschen aus dem Migrationsland abschieben. Es ist eines der umstrittensten Wahlkampfversprechen des neuen, alten Präsidenten.

Schon in Trumps erster Amtszeit war Homan Chef der Zoll- und Grenzbehörde

Trump hatte bereits in Aussicht gestellt, Homan zu ernennen, er ließ ihn am Parteitag auftreten und bei vielen weiteren Anlässen. „Falls du illegal im Land bist, nimmst du dich besser in Acht“, sagte Homan im vergangenen Sommer. „Looking over your shoulder“ war das Bild, das er verwendete: Migranten, die bei der Arbeit, in der Schule oder auf der Straße immerfort ängstliche Blicke hinter sich werfen, in der Erwartung, jeden Moment von Polizisten abgeführt zu werden.

Schon in der ersten Amtszeit Trumps war der frühere Polizist und Grenzschützer vorübergehend Chef der Zoll- und Grenzbehörde ICE. Homan, aufgestiegen unter Barack Obama, der die Zahl der Ausweisungen steigern wollte, wurde unter Trump zur Reizfigur. Zum Gesicht einer Flüchtlingspolitik, die zur Abschiebung von 1,5 Millionen Menschen aus den USA führte und zur Trennung von 5500 Kindern von ihren Familien. Der Senat verweigerte ihm die Bestätigung für eine dauerhafte Ernennung, Homan verabschiedete sich in die Pension.

In den Ruhestand ging er allerdings nicht, vielmehr heuerte er beim rechten TV-Sender Fox News an, wo er gegen Joe Biden wetterte. Biden wird bis zum Ende seiner Amtszeit deutlich mehr Migranten ausgewiesen haben als Trump, allerdings bei wesentlich stärkerer Einwanderung.

Er verspricht „die größte Abschiebeoperation, die dieses Land je gesehen hat“

Für den Thinktank Heritage Foundation schrieb Homan Teile des „Project 2025“, einer Anleitung für den autoritären Umbau der USA. Trump hatte den Wälzer und seine Autoren gelobt, um auf Distanz zu gehen, als er dafür kritisiert wurde. Die Ernennung Homans ist ein Zeichen dafür, dass der 47. Präsident das Handbuch nutzen will. Dafür spricht auch, dass Trump im Ungefähren ließ, welche Rolle er für seinen Zaren vorsieht; mit der Grenz- und Migrationspolitik sind diverse Abteilungen im Heimatschutzministerium betraut.

Nun verspricht der inzwischen 63-jährige Homan „die größte Abschiebungsoperation, die dieses Land je gesehen hat“. Gleichzeitig beteuert er, weder Haftlager noch Razzien in Wohnquartieren zu planen: „Es geht um den gesunden Menschenverstand, nicht um Hass, Diskrimination und Rassismus.“ Unter der ersten Trump-Regierung seien mehr als neun von zehn angehaltenen Migranten Verbrecher, Angeklagte oder Abgewiesene gewesen.

Großkontrollen am Arbeitsplatz hält Homan jedoch für richtig, ebenso die Streichung von Hilfe für Asylsuchende, etwa von Unterkunft, Verpflegung und medizinischer Versorgung. Die Migrationspolitik soll so abschreckend werden, dass Einwanderer den USA aus eigenen Stücken fernbleiben – ungeachtet der Warnung von Experten, dass die Wirtschaft darunter leiden werde, weil den Unternehmen jetzt schon Arbeitskräfte fehlen.

Homan will pensionierte Polizisten zurückholen, er will Hilfe von der Armee, dem FBI und den Marshals, den Gerichtspolizisten. Die Aktienkurse privater Gefängnisunternehmen stiegen nach der Nachricht seiner Ernennung, in der Erwartung, dass die Nachfrage nach Haftplätzen steigen wird. Auf die Frage, wie viele Personen er abschieben könne, antwortete Homan nur mit einer Gegenfrage: „Wie viele Ressourcen gebt ihr mir?“