MeinungUS-Sicherheitsstrategie:Wovon zur Hölle reden die?

Portrait undefined Hubert Wetzel

Kommentar von Hubert Wetzel

Lesezeit: 3 Min.

Ein Klub von Europa-Gegnern: US-Präsident Donald Trump mit seinem Kabinett.
Ein Klub von Europa-Gegnern: US-Präsident Donald Trump mit seinem Kabinett. (Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)

Die Regierung von Donald Trump meint, mit kulturkämpferischem Furor über Europa herfallen zu müssen. Woher diese Wut, dieser Hass, diese Verachtung bei der amerikanischen Rechten kommen, das ist nicht leicht zu erklären.

Einer der seltsamsten Vorwürfe, die in der an seltsamen Vorwürfen nicht armen US-Sicherheitsstrategie erhoben werden, ist dieser: Europa drohe eine – selbstverschuldete – „zivilisatorische Auslöschung“ und zwar wegen „einbrechender Geburtenraten“. Wer es nachlesen will – Seite 25, Abschnitt C, dritter Absatz.

USA
:Trump sagt Europa den Kampf an

In ihrer neuen Sicherheitsstrategie warnen die USA vor einer drohenden „zivilisatorischen Auslöschung“ Europas durch Migration, Zensur, Unterdrückung und Regulierungswut. Der US-Präsident will das verhindern.

SZ PlusVon Hubert Wetzel

