Zum Hauptinhalt springen

MeinungTrumps Krieg gegen IranEr will ja unbedingt besser als Obama sein

Portrait undefined Tobias Matern

Kommentar von Tobias Matern

Lesezeit: 2 Min.

Die Wachen sind da, die zu Bewachenden nicht: die pakistanische Hauptstadt Islamabad in diesen Tagen.
Die Wachen sind da, die zu Bewachenden nicht: die pakistanische Hauptstadt Islamabad in diesen Tagen. AAMIR QURESHI/AFP

Der US-Präsident hatte das Atomabkommen seines Vorgängers mit Teheran gekündigt - letztlich ist er genau deshalb nun in diese Lage geraten: Die Mullahs machen Spielchen mit ihm.

Wer einen Krieg beginnt, muss wissen, wie er wieder herausfindet. Donald Trump hat vor knapp zwei Monaten Iran angegriffen. Einen  Plan, wie er da nun wieder auf diplomatischem Weg herauskommen soll, hat der amerikanische Präsident bislang nicht. Klar ist nur, dass er nun zügig einen Deal mit dem Regime schließen will. Seine Wählerbasis murrt. Die Preise an den Zapfsäulen können Trump gefährlich werden.

Zur SZ-Startseite

Interview mit Ex-CIA-Chef Petraeus
:„Die Iraner sind harte Verhandler“

Wer steht mehr unter Druck – die USA oder Iran? Ex-CIA-Direktor David Petraeus über die Bilanz des Krieges und was bei den Friedensgesprächen in Islamabad auf dem Spiel steht.

SZ PlusInterview von Tobias Matern

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite