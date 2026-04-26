Wer einen Krieg beginnt, muss wissen, wie er wieder herausfindet. Donald Trump hat vor knapp zwei Monaten Iran angegriffen. Einen Plan, wie er da nun wieder auf diplomatischem Weg herauskommen soll, hat der amerikanische Präsident bislang nicht. Klar ist nur, dass er nun zügig einen Deal mit dem Regime schließen will. Seine Wählerbasis murrt. Die Preise an den Zapfsäulen können Trump gefährlich werden.