Kommentar von Stefan Kornelius

Verfahrensfragen sind Machtfragen - Verfahrensfragen im US-Kongress sind Überlebensfragen. In der amerikanischen Verfassungs- und Parlamentsgeschichte ist ein Regelwerk gewuchert, das manchmal am demokratischen Charakter des Landes zweifeln lässt. Segensreich ist diese archaische Statik für all jene Hilfsrevolutionäre wie den Abgeordneten Matt Gaetz, die ihre Zerstörungsagenda mithilfe der Verfahrensregeln durchsetzen wollen. Was in weniger demokratisch verfassten Staaten durch einen Militärcoup angestrebt wird, versucht Gaetz über die Verfahrensregeln.