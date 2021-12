Kommentar von Stefan Kornelius

Joe Biden trat seine Präsidentschaft auf den Stufen des Parlaments an, in dem er 36 Jahre als Senator die Unarten der Politik kennengelernt hat. Er übernahm das Amt wenige Tage nachdem das von ihm geliebte Kapitol von einem Mob gestürmt wurde. Er versprach, die guten alten Zeiten des Gentleman-Politikers wieder aufleben zu lassen. Für all das wollte er mit seinem Senatoren-Ruf bürgen.