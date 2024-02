Kommentar von Josef Kelnberger

Schon bald wird es an der Zeit sein, das Sterbeglöckchen für den Grünen Deal zu läuten, das wichtigste Geschöpf von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Sie hat ihn nach ihrem Amtsantritt 2019 in die Welt gesetzt, um Erderhitzung und Umweltzerstörung zu stoppen. Er steht für den Versuch der Europäischen Union, die Verantwortung für das Leben künftiger Generationen auf diesem Planeten in konkrete, messbare Politik zu gießen. So wie es aussieht, muss Ursula von der Leyen ihn nach der Europawahl beerdigen.