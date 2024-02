Kommentar von Jan Diesteldorf

Na endlich. Es hatte etwas Erlösendes, als Ursula von der Leyen am Montag in Berlin neben CDU-Chef Friedrich Merz stand und erklärte, worauf alle gewartet hatten. Sie will weitermachen, noch einmal fünf Jahre als Präsidentin der Europäischen Kommission. Sie will vollenden, was sie begonnen hat, und Europa in unsicheren Zeiten stabil halten. Dafür freilich muss sie sich erst noch wandeln: von der unnahbaren Staatsfrau, die immer möglichst wenig dem Zufall überlässt, zur Kandidatin. Denn anders als 2019 kommt diesmal nicht das Amt zu ihr.