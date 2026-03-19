Für Viktor Orbán steht bei der Wahl im April alles auf dem Spiel. Nicht nur seine Macht, obwohl der ungarische Regierungschef an der ja doch sehr hängt. Mehr, als es sich für einen Demokraten geziemt und es einer Demokratie guttut. Doch womöglich muss er auch um seine Freiheit bangen. Sollte Orbán, wie Umfragen es andeuten, verlieren, könnte es zur juristischen Aufarbeitung der geradezu bizarren Korruption kommen, mit der er, seine Familie und Freunde reich geworden sind. Am Ende steht vielleicht: Gefängnis.