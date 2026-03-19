Zum Hauptinhalt springen

MeinungUngarnDie USA meinen es bitterernst mit ihrem Plan, die EU zu schwächen

Portrait undefined Hubert Wetzel

Kommentar von Hubert Wetzel

Lesezeit: 1 Min.

Will alsbald in Budapest einfliegen: US-Vizepräsident J. D. Vance.
Will alsbald in Budapest einfliegen: US-Vizepräsident J. D. Vance. Elizabeth Frantz/AFP

Vizepräsident Vance leistet Wahlkampfhilfe für den bedrängten ungarischen Regierungschef Orbán. Washington will so eine Regierung im Amt halten, die ihr ideologisch passt.

Für Viktor Orbán steht bei der Wahl im April alles auf dem Spiel. Nicht nur seine Macht, obwohl der ungarische Regierungschef an der ja doch sehr hängt. Mehr, als es sich für einen Demokraten geziemt und es einer Demokratie guttut. Doch womöglich muss er auch um seine Freiheit bangen. Sollte Orbán, wie Umfragen es andeuten, verlieren, könnte es zur juristischen Aufarbeitung der geradezu bizarren Korruption kommen, mit der er, seine Familie und Freunde reich geworden sind. Am Ende steht vielleicht: Gefängnis.

Zur SZ-Startseite

MeinungDiplomatie
:Lieber Donald, als Krieger bist du erst mal allein

SZ PlusKommentar von Nicolas Richter
Portrait undefined Nicolas Richter

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite