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MeinungUngarnMit Viktor Orbán verlieren auch Trump und Putin

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Kommentar von Hubert Wetzel

Lesezeit: 3 Min.

Ganz klar, wo sich die Mehrheit der Ungarinnen und Ungarn verortet – in Europa.
Ganz klar, wo sich die Mehrheit der Ungarinnen und Ungarn verortet – in Europa. Sam McNeil/AP

Eine freie Wahl befördert den Erfinder der „illiberalen Demokratie“ aus dem Amt. Und es kommt noch besser.

Es ist gerade für Populisten besonders peinlich, wenn der populus, das Volk, sie zum Teufel jagt. Denn Populisten behaupten ja gern, dass sie für ebendieses Volk sprechen. Dass sie es verteidigen gegen all die bösen Globalisten, all die links-grün-woken Eliten und, nicht zu vergessen, all die diktatorischen Brüsseler Bürokraten.

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Es gibt nicht viele solcher Abende im Leben eines Menschen: Ungarn hat sich über Nacht von einem Land des Misstrauens und des Hasses in ein Land der Hoffnung verwandelt.

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