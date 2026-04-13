Es ist gerade für Populisten besonders peinlich, wenn der populus, das Volk, sie zum Teufel jagt. Denn Populisten behaupten ja gern, dass sie für ebendieses Volk sprechen. Dass sie es verteidigen gegen all die bösen Globalisten, all die links-grün-woken Eliten und, nicht zu vergessen, all die diktatorischen Brüsseler Bürokraten.