Die ungarische Redewendung „abszolút filmszínház“ lässt sich ungefähr als „absolut filmreif“ übersetzen. In die Welt gesetzt hat sie Ministerpräsident Péter Magyar, als er kurz nach seiner Wahl gemeinsam mit dem Staatspräsidenten auf den Balkon des Präsidentenpalasts trat. Auf einer Terrasse gegenüber stand Viktor Orbán im weißen Hemd und telefonierte, als sei er noch immer an der Macht. Seither steht die Phrase für die Gleichzeitigkeit von Neubeginn und den Absurditäten des alten Systems.