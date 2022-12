Ungarn:Europa hat Viktor Orbán viel zu lange gewähren lassen

Kommentar von Cathrin Kahlweit

Der alte Fuchs hat getan, was er am besten kann: Er lenkte ab und verteilte Steuergeld. Viktor Orbán verkündete den Ungarn just am Dienstagmorgen die freudige Botschaft, dass seine Regierung die Renten um 15 Prozent erhöhen werde. Natürlich war das die Top-Nachricht in den Medien. Dabei war etwa 1300 Kilometer entfernt, in Brüssel, nur Stunden zuvor beschlossen worden, 6,3 Milliarden Euro an Fördergeld für Ungarn einzufrieren, wofür Budapest zwei Vetos kassieren und zahlreiche Versprechen für künftiges Wohlverhalten abgeben musste. Das wiederum wurde, Orbán-like, daheim als Sieg verkauft. Schließlich hätte es auch viel schlimmer kommen können.