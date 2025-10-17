Budapest ist eine schöne und zentral gelegene Stadt, gut geeignet für Gipfeltreffen aller Art. Das dürfte sich auch Donald Trump gedacht haben, als er sie als Ort bestimmte, um mit Wladimir Putin über ein Ende des Krieges in der Ukraine zu verhandeln. Doch auf dem Ort lastet die Geschichte. 1994 wurde hier das Budapester Memorandum unterzeichnet. In diesem verpflichtete sich die Ukraine, sämtliche Atomwaffen abzugeben, die es noch aus Sowjetzeiten im Land hatte. Im Gegenzug sagten Russland, Großbritannien und die USA der Ukraine zu, die Sicherheit und territoriale Integrität des Landes zu garantieren. Nun soll an genau jenem Ort über die Ukraine verhandelt werden, an dem einst der Grundstein für die geopolitische Lage festgelegt wurde, in der sich das Land heute befindet.