Der Ministerpräsident geht mit aller Macht daran, in Budapest die Orbán-Zeit abzuwickeln. Und dabei sind ihm viele Mittel recht. Auch solche, bei denen man sich fragt: Wohin könnte das führen?

Kürzlich wurde in Ungarn wieder gefeiert. Diesmal der 20. August, der an König Stephan, einen Nationalheiligen, erinnert. Es gab viel Feuerwerk und eine Drohnenshow über der Donau. Das Parlament war bunt angestrahlt, dazu spielte Musik. Und auf den Stufen schwenkte Ministerpräsident Péter Magyar eine Ungarn-Fahne und forderte die Menschen auf zu tanzen. Irgendwann betätigte er selbst die Regler am Mischpult. Der DJ, der die Massen zum Kochen bringt, das ist eine von Péter Magyars Lieblingsrollen.