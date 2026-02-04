Es ist kein allzu gutes Zeichen, wenn der UN-Generalsekretär nach nur wenigen Wochen dieses jetzt auch schon wieder ziemlich irren Jahres sagt: „Wir geben nicht auf.“ Das klingt wie eine Durchhalteparole aus dem Mund von António Guterres. Und zu allem Übel ist sie sogar angebracht.
MeinungWeltordnungWenn Trump die UN verbessern will, dann soll er es doch tun
Kommentar von Boris Herrmann
Lesezeit: 3 Min.
Der US-Präsident hat schon recht, die Vereinten Nationen sind fehlerhaft und ineffizient. Aber wer, wenn nicht er, hätte die Macht, daran etwas zu ändern.
USA:Lieber sterben als impfen
Das US-Impfprogramm galt immer als Goldstandard. Was Trumps Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. und Anti-Impf-Aktivisten mit ihrer Wissenschaftsfeindlichkeit anrichten, kann man am Masernausbruch in Texas beobachten.
Lesen Sie mehr zum Thema