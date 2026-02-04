Zum Hauptinhalt springen

MeinungWeltordnungWenn Trump die UN verbessern will, dann soll er es doch tun

Kommentar von Boris Herrmann

Der US-Präsident hat schon recht, die Vereinten Nationen sind fehlerhaft und ineffizient. Aber wer, wenn nicht er, hätte die Macht, daran etwas zu ändern.

Es ist kein allzu gutes Zeichen, wenn der UN-Generalsekretär nach nur wenigen Wochen dieses jetzt auch schon wieder ziemlich irren Jahres sagt: „Wir geben nicht auf.“ Das klingt wie eine Durchhalteparole aus dem Mund von António Guterres. Und zu allem Übel ist sie sogar angebracht.

