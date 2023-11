Kommentar von Alexandra Föderl-Schmid

Es ist von hohem symbolischen Wert, dass nun auch der UN-Sicherheitsrat zu mehrtägigen Feuerpausen aufruft, um humanitäre Hilfe in den Gazastreifen bringen zu können. Denn nur weil sich die USA neben Russland und Großbritannien enthalten haben, kam dieser Beschluss des wichtigsten UN-Gremiums überhaupt zustande. In dieser Enthaltung, die als Zustimmung zu lesen ist, liegt die Relevanz dieser Entscheidung. Denn die USA haben aktiv zugelassen, dass Israel zu militärischer Zurückhaltung aufgerufen wird. In der Resolution wird auf die humanitäre Lage im Gazastreifen und explizit auf "die unverhältnismäßigen Auswirkungen auf Kinder" verwiesen. Außerdem, sehr wichtig, wird vor einer "Zwangsumsiedlung der Zivilbevölkerung" gewarnt.