Krieg in Gaza

Der Sicherheitsrat fordert einhellig Frieden in Nahost. Nur ändern wird sich dadurch leider nichts, weil die Hamas und Israel ihre Ziele längst noch nicht erreicht haben.

Kommentar von Stefan Kornelius

An Friedensplänen hat es im Gaza-Krieg nicht gemangelt, sehr wohl aber an deren Umsetzbarkeit. Was die neueste Resolution des UN-Sicherheitsrats von den bisherigen Friedensplänen unterscheidet, ist die einhellige Zustimmung, die ihr zuteilgeworden ist. Weder China noch Russland haben ihr Veto eingelegt, auch wenn Moskaus Enthaltung die Abneigung dokumentieren soll, die der Kreml prinzipiell allen von den USA vorgelegten Plänen entgegenbringt.