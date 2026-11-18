Das Amt des UN-Generalsekretärs ist seit 1946 mit Männern besetzt. Was daraus folgen sollte, ist offenkundig: Auf den Chefposten der Vereinten Nationen gehört eine Frau. Im Streit um Lana Nusseibeh allerdings, eine Kandidatin aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), geht es nicht um die Frage des Geschlechts. Es geht um den Krieg im Sudan und wie sich die 48-jährige Diplomatin aus Abu Dhabi dazu eingelassen hat. Nusseibeh hat Erkenntnisse von UN-Experten kategorisch zurückgewiesen, wonach die VAE geholfen haben, eine der Kriegsparteien im Sudan aufzurüsten: die Rapid Support Forces (RSF). Deren Einheiten wird vorgeworfen, einen Völkermord in Darfur verübt zu haben.