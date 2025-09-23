Bei der Konferenz in New York war viel von Frieden und Gerechtigkeit die Rede. Doch es ging auch darum, Netanjahus Regierung zu verurteilen. Mit dem Nein zur sofortigen Anerkennung Palästinas als Staat steht Deutschland nahezu allein.

Es ist im großen Saal der Generalversammlung selten leichter gewesen, die Herzen der Welt zu gewinnen. Applaus war in New York bei der Konferenz zur Zwei-Staaten-Lösung allen sicher, die wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron feierlich die Anerkennung Palästinas verkündeten. Eine mächtige Anerkennungswelle hat Europa und andere Teile des Westens erfasst. Zwar hat auch der deutsche Außenminister Johann Wadephul an der von Frankreich und Saudi-Arabien initiierten Zwei-Staaten-Konferenz teilgenommen, doch mit seinem Nein zur sofortigen Anerkennung Palästinas als Staat stand er dort nahezu allein gegen eine riesige Überzahl. Diplomatisch gesehen war die Konferenz ein Fiasko für die abwesende israelische Regierung. Und für Deutschland?