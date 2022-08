Ein Teil der Bundesregierung im Juli: Keine Woche vergeht mehr, in der FDP-Finanzminister Christian Lindner die Welt nicht wissen lässt, dass er von Gerechtigkeit und Klimaschutz so ziemlich gar nichts hält - also von den Kernanliegen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) oder Energieminister Robert Habeck (Grüne).

Kommentar von Constanze von Bullion

Es ist jetzt also eine Wirtshausschlägerei ausgebrochen. Glückwunsch. In Berlin dreschen die Regierungsparteien aufeinander ein, als sei schon wieder Bundestagswahlkampf. SPD-Chef Lars Klingbeil hat dem grünen Wirtschaftsminister Robert Habeck voller Häme handwerkliche Fehler bei der Gasumlage vorgeworfen. SPD-Fraktionsvize Wiese trat nach und teilte sinngemäß mit, Habeck sei ein eitler Nichtsnutz. Auch der Grüne Konstantin von Notz hält wohl nichts mehr von Selbstkontrolle. Die "schlechte Performance des Bundeskanzlers" und "seine miesen Umfragewerte", so schrieb er, könnten "durch unloyales Verhalten und Missgunst in der Koalition nicht geheilt werden". Hallo Regierungsparteien, geht's noch?