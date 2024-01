Kommentar von Daniel Brössler

Fast zwei Jahre nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs ist die Lage in der Ukraine deprimierend. Tagtäglich sind die Menschen dem Terror durch russische Raketen und Drohnen ausgesetzt. An der Front kämpfen die Soldaten in einem verlustreichen und zermürbenden Stellungskrieg. Derweil zeigt der russische Gewaltherrscher Wladimir Putin keine Anzeichen von Ermüdung. Offenkundig ist er bereit, noch viele russische Soldaten in den Tod zu schicken. Die russische Ökonomie hat er auf Kriegswirtschaft umgestellt, die Bevölkerung erfolgreich auf seinen verbrecherischen Krieg eingeschworen. Es ist eine Lage, in der die Frage berechtigt ist, die der frühere Bundespräsident Joachim Gauck gestellt hat: Tut der Westen und tut der deutsche Bundeskanzler genug, um der Ukraine beizustehen?