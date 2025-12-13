Es ist in diesen düsteren Zeiten verdammt schwer geworden, zwischen guten und schlechten Nachrichten zu unterscheiden. Wenn die Verhandlungen über einen Waffenstillstand in der Ukraine an Fahrt gewinnen, dann klingt das zunächst gut – ebenso wie die Bereitschaft von US-Präsident Donald Trump, seinen Unterhändler zu Ukraine-Gesprächen nach Berlin zu schicken. Aber wie viel Gutes ist zu erwarten von Trumps Sondergesandten Steve Witkoff? Dem Mann, der dem russischen Gewaltherrscher Wladimir Putin nach dem Mund redet und dessen Namen für immer verbunden bleiben wird mit dem 28-Punkte-Plan für einen Diktatfrieden zu russischen Bedingungen. Es ist schlecht, mit Witkoff verhandeln zu müssen. Noch schlechter wäre im Moment nur, nicht mit ihm verhandeln zu können.