Krieg in der Ukraine

Spektakuläre Satellitenbilder wie die aus Sewastopol erfahren mehr Aufmerksamkeit als die vielen täglichen Zerstörungen der russischen Armee in der Ukraine.

Kommentar von Florian Hassel

Es ist zweifellos ein Schlag, den die Ukraine Moskau mit dem Angriff auf das Hauptquartier der Schwarzmeerflotte verpasst hat - jedenfalls, wenn sich bestätigt, dass dort kommandierende russische Generäle und Admiräle schwer verletzt oder gar getötet wurden. Schon tags darauf griff Kiew eine wichtige Werft in Sewastopol an; am Sonntag trafen Drohnen das Hauptquartier des russischen Geheimdienstes FSB im russischen Kursk.