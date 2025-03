Das mit Abstand wichtigste Ergebnis des Treffens zwischen Amerikanern und Ukrainern ist, dass Washington seither wieder Waffen in die Ukraine liefert, wie etwa ein Vizechef der ukrainischen Präsidialverwaltung bestätigte. Kaum von Bedeutung dagegen ist bisher das Angebot eines auf 30 Tage geltenden Waffenstillstandes. Denn Russland machte schon in den folgenden Stunden mit weiteren Raketen und Drohnenangriffe auf ukrainische Ziele klar, dass es seinen Angriffskrieg fortsetzen will.