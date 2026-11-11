Die Mitgliedstaaten geben das Bild eines schwachen, streitenden, eifersüchtigen Haufens ab. Wenn sie sich nicht einigen können, wer mit dem Mann im Kreml spricht, dann sollen es eben alle tun.

Mamma mia! Oder sollte man sagen: Porca miseria! Giorgia Meloni, die italienische Regierungschefin, hat jedenfalls völlig recht: Die Art und Weise, wie die Europäer derzeit bei der Frage herumfuhrwerken, wer in ihrem Namen mit Wladimir Putin über den Krieg in der Ukraine reden soll, ist ein Desaster.