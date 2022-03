Olena Selenska, die Frau des ukrainischen Präsidenten, wendet sich in einem kämpferischen offenen Brief an die Welt. Sie sagt: Putin hat ihr Land unterschätzt.

Von Cathrin Kahlweit

Neben ihrem "offenen Brief an die Medien der Welt" auf der Webseite der ukrainischen Präsidialkanzlei ist ein Foto von Olena Selenska zu sehen. Es gibt viele Bilder von der First Lady aus guten Zeiten - lächelnd, mit blonden, wehenden Haaren, einem offenen Blick. Es gibt ein bekanntes Wahlkampffoto mit Mann und Kindern, bemalt und verkleidet wie für einen Kindergeburtstag, und eines, auf dem sie ihren Mann nach seinem Wahlsieg 2019 auf den Mund küsst. Es gibt Fotos von den Selenskijs in bestickter, ukrainischer Tracht und viele von offiziellen Auftritten, wo sie selbstbewusst neben ihrem etwa gleich großen Mann einherschreitet. Die Selenskijs, so sah es aus, waren wohl eine glückliche Familie.