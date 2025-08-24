Das Pentagon soll den Einsatz von US-Langstreckenraketen der ukrainischen Armee blockiert haben. Dabei hat Trump gerade selbst erkannt, dass ein Krieg ohne Offensive nicht zu gewinnen ist.

Donald Trump hätte gerne den Friedensnobelpreis, aber als Friedensstifter in der Ukraine kommt er nicht so recht voran. Der Krieg geht weiter, auch nach seinen Gipfeltreffen erst mit dem Angreifer Wladimir Putin und dann mit dem angegriffenen Wolodomir Selenskij sowie den Europäern. Gerade scheint ihm die Lust an dem Thema zu vergehen, dabei hatte er zuletzt eine ganz neue Erkenntnis: Ohne Angriff könne die Ukraine den Krieg nicht gewinnen, erläuterte der US-Präsident in seinem Netzwerk Truth Social.