MeinungKrieg in der Ukraine:Raketen, die Kiew nicht einsetzen darf? Trumps Friedensvermittlung ist bislang nichts als Show

Portrait undefined Peter Burghardt

Von Peter Burghardt

Er soll den Einsatz der Raketen gestoppt haben: Verteidigungsminister Pete Hegseth (zweiter von Links), beim Alaska-Gipfel neben Außenminister Marco Rubio.
Er soll den Einsatz der Raketen gestoppt haben: Verteidigungsminister Pete Hegseth (zweiter von Links), beim Alaska-Gipfel neben Außenminister Marco Rubio. (Foto: Kevin Lamarque/REUTERS)

Das Pentagon soll den Einsatz von US-Langstreckenraketen der ukrainischen Armee blockiert haben. Dabei hat Trump gerade selbst erkannt, dass ein Krieg ohne Offensive nicht zu gewinnen ist.

Donald Trump hätte gerne den Friedensnobelpreis, aber als Friedensstifter in der Ukraine kommt er nicht so recht voran. Der Krieg geht weiter, auch nach seinen Gipfeltreffen erst mit dem Angreifer Wladimir Putin und dann mit dem angegriffenen Wolodomir Selenskij sowie den Europäern. Gerade scheint ihm die Lust an dem Thema zu vergehen, dabei hatte er zuletzt eine ganz neue Erkenntnis: Ohne Angriff könne die Ukraine den Krieg nicht gewinnen, erläuterte der US-Präsident in seinem Netzwerk Truth Social.

Historiker Timothy Snyder zu den Ukraine-Verhandlungen
:Trump ist an die Grenzen seiner Fantasiewelt gestoßen

Um seinen Traum vom Friedensnobelpreis ein Stückchen näher zu kommen, hat der US-Präsident mal eben die Weltordnung zerstört. Doch einen letzten Ausweg aus seiner Alaska-Torheit gäbe es noch.

SZ PlusGastbeitrag von Timothy Snyder

