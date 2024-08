Kommentar von Tomas Avenarius

Die einzige Gewissheit im Krieg ist, dass nichts gewiss ist. Da stürmen russische Soldaten im Osten der Ukraine, im Donbass, über Monate gegen die ukrainischen Stellungen an. Um den Preis ihres für ihren Herrscher wertlosen Lebens laugen sie die erschöpften Gegner aus, kriechen unter enormen Verlusten Meter für Meter voran, keiner zählt die Toten. Die Ukrainer, für die die Verluste an Menschen mehr als nur nackte Zahlen zu sein scheinen, sehen ihre Front zerbröckeln. So wirkt die Niederlage festgeschrieben, der Angriffskrieger Wladimir Putin scheint recht zu behalten: Russland wird seine Feinde am Ende mit der schieren Masse an Soldaten, Panzern und Drohnen erdrücken. Egal, wie viele Menschenleben es kostet: Was zählt für Putin, ist der Sieg.