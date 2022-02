Krisendiplomatie: Bundeskanzler Olaf Scholz (links) und der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij am Montag in Kiew.

Kommentar von Stefan Kornelius

Unter den hysterischen und weniger hysterischen Meldungen zur russischen Kriegsvorbereitung fällt eine Äußerung des ukrainischen Botschafters in London auf. Wadym Prystajko hatte angedeutet, dass sein Land mit den Ambitionen auf einen Nato-Beitritt flexibel umgehen könnte. Bemerkenswert an dieser Äußerung war, dass der Kreml darauf reagierte und wissen ließ, dass die Worte eines Botschafters noch lange nicht einen Wechsel in der politischen Linie des Landes bedeuteten. Aber, so Putin-Sprecher Dmitri Peskow: Eine Abkehr von den Mitgliedschaftsplänen würde die Lage deutlich entspannen.