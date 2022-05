Eine gute Politikerin, aber auf dem falschen Platz? Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) Anfang Mai auf dem Fliegerhorst in Wunstorf.

Kommentar von Mike Szymanski

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat ihren erwachsenen Sohn im Regierungshubschrauber zu einem Termin in Nordfriesland mitgenommen. Der Mitflug wurde - so sieht es bislang aus - ordnungsgemäß angemeldet und den Richtlinien entsprechend abgerechnet. Kurz darauf ging es, ohne Hubschrauber, weiter in den Osterurlaub auf Sylt.