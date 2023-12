Krieg in der Ukraine

Ukrainische Soldaten auf dem Weg zu einem Einsatz in der Region Donezk.

Kommentar von Nicolas Freund

Eine halbe Million neu einberufener Soldaten. Das wünscht sich die Militärführung der Ukraine. Nötig sind mehr Soldaten im Krieg gegen Russland auf jeden Fall. Genaue Zahlen sind nicht bekannt, wahrscheinlich gehen die Verluste der ukrainischen Armee in die Hunderttausenden. Die Kämpfe lassen aber nicht nach, und so hart es klingt: Diese Verluste müssen ersetzt werden, damit die Ukraine eine Chance hat, den Krieg für sich zu entscheiden. Präsident Wolodimir Selenskij ist allerdings zu Recht zurückhaltend, was seine Unterstützung für diese Großmobilisierung angeht.