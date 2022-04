Kommentar von Paul-Anton Krüger

Bundeskanzler Olaf Scholz hat in dieser Woche im Bundestag das Ziel bekräftigt, dass Russlands Präsident Wladimir Putin den Krieg gegen die Ukraine "nicht gewinnt." Mit Blick auf Forderungen aus Kiew nach deutschen Waffenlieferungen versprach er, "all das, was sinnvoll ist und schnell wirkt, das wird geliefert". In Rede stehen jetzt vor allem Schützenpanzer vom Typ Marder, in mehrerlei Hinsicht eine völlig andere Kategorie Waffensystem, als alles was Deutschland bisher bereitgestellt hat.