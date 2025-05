Friedrich Merz hat sein Amt in der Überzeugung angetreten, dass seine Kanzlerschaft eine außenpolitische sein muss. Damit folgte er der Einsicht, dass es maßgeblich auf Deutschland ankommen wird, ob Europa sich der Angriffe seiner Feinde und früheren Freunde erwehren kann. Wie richtig diese Einschätzung ist, bekommt Merz nun schon nach zwei Wochen im Amt mit voller Wucht zu spüren. Das für die Ukraine desaströse Ergebnis des Telefonats zwischen Donald Trump und Wladimir Putin ist auch die erste große Niederlage für Friedrich Merz. Der neue Kanzler hatte darauf gesetzt, Trump für Druck auf Putin gewinnen zu können. Zwischenzeitlich sah es so aus, als könnte das gelingen. Nun muss Merz erkennen: In Trumps Welt segeln die Europäer immer in schwerer See. Es gibt keinen sicheren Hafen.