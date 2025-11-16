Als in der Ukraine der 100-Millionen-Dollar-Skandal um den Energiekonzern Energoatom publik wurde, konnte der Sprecher der EU-Kommission der Sache auch etwas Positives abgewinnen. Die Ermittlungen der Behörden zeigten, dass der Kampf gegen Korruption in der Ukraine funktioniere. Tatsächlich ist dies fern der Wirklichkeit – und das nicht nur wegen des Versuches von Präsident Wolodimir Selenskij, im Juli per Gesetz die Unabhängigkeit des Ermittlungsbüros Nabu und der Sonderstaatsanwaltschaft Sapo zu beseitigen.
MeinungKorruption:Will die EU der Ukraine helfen, muss sie aufhören, so nachsichtig zu sein
Kommentar von Florian Hassel
Lesezeit: 3 Min.
Schon klar, das Land ist im Krieg und kämpft für Europas Freiheit. Gleichwohl darf Kiew rechtsstaatliche Reformen nicht einfach vertagen. Und Brüssel hat die Mittel, da nachzuhelfen.
Boris Pistorius:Friendly Fire
Boris Pistorius ist seit fast drei Jahren Verteidigungsminister und immer noch der beliebteste Politiker des Landes. Aber sicher nicht in seiner SPD. An jeder Ecke lauert ein Hinterhalt. Und die richtigen Probleme fangen gerade erst an.
Lesen Sie mehr zum Thema