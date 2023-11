Auf dem Platz der Unabhängigkeit in Kiew, kurz Maidan genannt, richtete eine Spezialeinheit des Innenministeriums am 20. Februar 2014 ein Massaker unter den Protestierenden an.

Kommentar von Cathrin Kahlweit

Jahrestage werden meist auf symbolische Daten gelegt: auf den Tag der Kapitulationserklärung am Ende eines Krieges. Oder auf den Tag, an dem die ersten Panzer einer Besatzungsmacht in fremde Städte rollen. Manchmal erscheinen Gedenktage auch willkürlich gewählt, wie der am 3. Oktober, der nicht den Tag des Mauerfalls, sondern das Inkrafttreten des deutsch-deutschen Einigungsvertrags feiert.