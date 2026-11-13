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MeinungUkraine-HilfeFalls Merz manchem als Erpresser gilt, heißt das: Er hat etwas richtig gemacht

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Kommentar von Daniel Brössler

Lesezeit: 2 Min.

Kanzler Friedrich Merz und der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij auf dem Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Dublin.
Kanzler Friedrich Merz und der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij auf dem Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Dublin.
Virginia Mayo/AP Photo

Der Kanzler verknüpft die EU-Haushaltsgespräche mit frischem Geld für Kiew. Ein ungehöriger Akt? Von wegen, es ist ein Akt der europäischen Solidarität.

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Selten wird die Binsenweisheit, dass alles auf irgendeine Weise zusammenhängt, in der EU mit so viel Leben erfüllt wie alle sieben Jahre, wenn über den mittelfristigen Finanzrahmen der Gemeinschaft verhandelt wird. Auf dem großen Basar der Milliarden müssen jene, die dringend etwas haben möchten, mit denen ins Geschäft kommen, die gerne auch etwas hätten – nur eben etwas anderes. Wenn nun ausgerechnet der slowakische Ministerpräsident Robert Fico Bundeskanzler Friedrich Merz jammernd Erpressung vorwirft, ist das vor allem schmierenkomödiantische Theatralik. Mit der Verknüpfung des EU-Haushalts und neuer Ukraine-Hilfen folgt Merz zum einen europäischen Gepflogenheiten. Zum anderen hat er auch noch recht.

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