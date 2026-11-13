Selten wird die Binsenweisheit, dass alles auf irgendeine Weise zusammenhängt, in der EU mit so viel Leben erfüllt wie alle sieben Jahre, wenn über den mittelfristigen Finanzrahmen der Gemeinschaft verhandelt wird. Auf dem großen Basar der Milliarden müssen jene, die dringend etwas haben möchten, mit denen ins Geschäft kommen, die gerne auch etwas hätten – nur eben etwas anderes. Wenn nun ausgerechnet der slowakische Ministerpräsident Robert Fico Bundeskanzler Friedrich Merz jammernd Erpressung vorwirft, ist das vor allem schmierenkomödiantische Theatralik. Mit der Verknüpfung des EU-Haushalts und neuer Ukraine-Hilfen folgt Merz zum einen europäischen Gepflogenheiten. Zum anderen hat er auch noch recht.