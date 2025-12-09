Es ist schön, sich unter Freunden zu zeigen, noch dazu unter mächtigen. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat dies am Montag in London getan: Er traf sich mit Keir Starmer, Emmanuel Macron und Friedrich Merz, den Anführern zweier Atommächte sowie der größten europäischen Volkswirtschaft. Die vier Männer wollten die überaus notwendige Botschaft nach Washington und Moskau senden, dass sich die Ukraine nicht einem amerikanisch-russischen Diktat beugen werde. Folglich wollte Selenskij am Dienstag eine überarbeitete Version des Ukraine-Plans von Donald Trump nach Washington schicken, die Umrisse eines Friedensabkommens also – ohne „anti-ukrainische Punkte“.