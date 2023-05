Für die anstehende Gegenoffensive sieht es gut aus - trotzdem wird sie für das Militär die bisher schwierigste Operation in dem Konflikt. Und an ihr hängen alle Hoffnungen für das angegriffene Land.

Kommentar von Sebastian Gierke

In diesem Warten steckt so viel Erwartung. Die Menschen in der Ukraine warten, genau wie die westlichen Verbündeten im Krieg gegen die russischen Invasoren. Wladimir Putin in Moskau wartet, und seine Soldaten in den schlammigen Gräben entlang der Front auch. Sie warten auf den Angriff der Ukraine.