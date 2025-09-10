Lange erschien es so, als hinge Frieden in der Ukraine von den Egos zweier Männer ab. Als gäbe es eine Art schrecklicher Balance zwischen Donald Trumps Launenhaftigkeit und Wladimir Putins Skrupellosigkeit. Als komme es lediglich darauf an, was am Ende schwerer wiegt: Würde Trumps Ärger über Putins Unbeweglichkeit ihn dazu treiben, sich mit Macht gegen Russland zu stellen? Oder würde Putins Hinhaltetaktik aufgehen und ein entnervter Trump die Ukraine ihrem Schicksal überlassen?
MeinungKrieg in der Ukraine:Putin fühlt sich stark genug, um keine Rücksicht mehr auf Trump zu nehmen
Kommentar von Silke Bigalke
Lesezeit: 3 Min.
Nichts von dem, was nach dem Gipfel der beiden Präsidenten in Alaska als Erfolg verkauft wurde, hat noch irgendwie Bestand. Russlands Präsident verfolgt eine langfristige Strategie.
Russland:Gute Tage für Wladimir Putin
Nach dem Treffen mit US-Präsident Trump zeigen die Auftritte in China, dass er nicht mehr isoliert ist. Doch welchen Ertrag die Geschäfte mit Peking bringen, ist noch offen.
