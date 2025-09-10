Zum Hauptinhalt springen

MeinungKrieg in der Ukraine:Putin fühlt sich stark genug, um keine Rücksicht mehr auf Trump zu nehmen

Kommentar von Silke Bigalke

Große Geste, keine Zugeständnisse: US-Präsident Donald Trump begrüßt Russlands Präsident Wladimir Putin am 25. August in Alaska.
Große Geste, keine Zugeständnisse: US-Präsident Donald Trump begrüßt Russlands Präsident Wladimir Putin am 25. August in Alaska. (Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP)

Nichts von dem, was nach dem Gipfel der beiden Präsidenten in Alaska als Erfolg verkauft wurde, hat noch irgendwie Bestand. Russlands Präsident verfolgt eine langfristige Strategie.

Lange erschien es so, als hinge Frieden in der Ukraine von den Egos zweier Männer ab. Als gäbe es eine Art schrecklicher Balance zwischen Donald Trumps Launenhaftigkeit und Wladimir Putins Skrupellosigkeit. Als komme es lediglich darauf an, was am Ende schwerer wiegt: Würde Trumps Ärger über Putins Unbeweglichkeit ihn dazu treiben, sich mit Macht gegen Russland zu stellen? Oder würde Putins Hinhaltetaktik aufgehen und ein entnervter Trump die Ukraine ihrem Schicksal überlassen?

Russland
:Gute Tage für Wladimir Putin

Nach dem Treffen mit US-Präsident Trump zeigen die Auftritte in China, dass er nicht mehr isoliert ist. Doch welchen Ertrag die Geschäfte mit Peking bringen, ist noch offen.

SZ PlusVon Frank Nienhuysen

