Kommentar von Stefan Kornelius

Friedensformel klingt ein wenig wie Zauberformel - und beide haben gemeinsam, dass sie nicht wirklich funktionieren. Die Zauberformel, das Machtverteilungsmodell unter den Schweizer Parteien, hat mit dem Wählervotum so wenig zu tun wie die sogenannte Friedensformel mit dem Krieg in der Ukraine. Man möchte der Schweizer Diplomatie und der ukrainischen Außenpolitik nicht zu nahe treten, aber der Inszenierung von sogenannten Friedensgesprächen in und um den Zauberberg in Davos mutet eine gewisse Weltfremdheit an.