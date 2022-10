Besuch in der Ukraine

Nach monatelangem Hin und Her ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (links) nun in die Ukraine gereist. Der Besuch ist nicht nur der Diplomatie, sondern auch seinem eigenen Image dienlich.

Kommentar von Robert Roßmann

Nun hat es der Bundespräsident also doch noch in die Ukraine geschafft. Ein halbes Jahr, nachdem Kiew ihn nicht willkommen heißen wollte, und eine Woche, nachdem Sicherheitsbedenken Reisepläne durchkreuzt hatten, ist Frank-Walter Steinmeier endlich im kriegsgeschundenen Land angekommen. Das ist zunächst einmal ein gutes Zeichen. Denn es setzt den Schlusspunkt unter monatelange Verwerfungen zwischen Berlin und Kiew. Im Bundespräsidialamt sprachen sie am Dienstag bereits erleichtert von "einer Geschichte der Versöhnung" zwischen den Präsidenten der beiden Länder.